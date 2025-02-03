Непобежденный британский боец Мухаммад Мокаев заявил, что ведёт переговоры о возвращении в UFC.

«Сейчас у меня продолжаются переговоры с UFC. Просто Дана [Уайт] не в курсе всех событий. Он сказал это на интервью, потому что у него в голове была старая история, он то и сказал. Мы с Хантером Кэмпбеллом [матчмейкером UFC] на связи, скоро будут хорошие новости», – сказал Мокаев в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

Мухаммаду 24 года. Боец дебютировал как профессионал в 2020 году, с 2022 по 2024 год выступал в UFC. В июле руководство промоушена объявило о том, что не заинтересовано в продлении контракта с Мокаевым, после чего он перешёл в Brave CF.