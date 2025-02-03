Хоакин Бакли: карьера Адесаньи уже не будет прежней

Американский полусредневес UFC Хоакин Бакли прокомментировал поражение экс-чемпиона организации в среднем весе (до 84 кг) Исраэля Адесаньи в поединке с Нассурдином Имавовым, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии.

Напомним, Адесанья уступил техническим нокаутом во втором раунде, потерпев третье поражение подряд.

«Как только я сказал в подкасте Джо Рогана, как побить Иззи, я почувствовал, что его карьера уже не будет прежней. Поздравляю Нассурдина, может, мы подерёмся снова», — написал Бакли в социальных сетях.

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