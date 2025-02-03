Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хоакин Бакли: карьера Адесаньи уже не будет прежней

Хоакин Бакли: карьера Адесаньи уже не будет прежней
Комментарии

Американский полусредневес UFC Хоакин Бакли прокомментировал поражение экс-чемпиона организации в среднем весе (до 84 кг) Исраэля Адесаньи в поединке с Нассурдином Имавовым, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии.

Напомним, Адесанья уступил техническим нокаутом во втором раунде, потерпев третье поражение подряд.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов (W)
01 февраля 2025, суббота. 22:15 МСК
Исраэль Адесанья
Окончено
KO
Нассурдин Имавов

«Как только я сказал в подкасте Джо Рогана, как побить Иззи, я почувствовал, что его карьера уже не будет прежней. Поздравляю Нассурдина, может, мы подерёмся снова», — написал Бакли в социальных сетях.

Материалы по теме
Исраэль Адесанья оценил победу Шары Буллета над Петросяном

Пляски с чужим тренером и 11 титульников. Исраэль Адесанья крут!

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android