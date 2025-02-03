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Мокаев отреагировал на первое поражение Шары Буллета в карьере

Мокаев отреагировал на первое поражение Шары Буллета в карьере
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Непобеждённый британский боец Мухаммад Мокаев прокомментировал поражение Шарабутдина Магомедова в поединке с Майклом Пейджем, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж (W)
01 февраля 2025, суббота. 21:40 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Майкл Пейдж

«Это, может, даже и в лучшую сторону, потому что мы без поражений, может, 30-40% своего арсенала не показываем, не хотим рисковать. Может, после этого он даже лучше выступит.

Конечно, стилистически Майкл Пейдж неудобный боец, я за ним следил ещё с молодости. Уверен, многие болельщики смотрели, как он выкрутасы показывал. И просто, я думаю, тяжело было подобрать дистанцию с ним», — сказал Мокаев в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

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