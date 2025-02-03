Мокаев отреагировал на первое поражение Шары Буллета в карьере
Поделиться
Непобеждённый британский боец Мухаммад Мокаев прокомментировал поражение Шарабутдина Магомедова в поединке с Майклом Пейджем, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250.
UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж (W)
01 февраля 2025, суббота. 21:40 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Майкл Пейдж
«Это, может, даже и в лучшую сторону, потому что мы без поражений, может, 30-40% своего арсенала не показываем, не хотим рисковать. Может, после этого он даже лучше выступит.
Конечно, стилистически Майкл Пейдж неудобный боец, я за ним следил ещё с молодости. Уверен, многие болельщики смотрели, как он выкрутасы показывал. И просто, я думаю, тяжело было подобрать дистанцию с ним», — сказал Мокаев в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».
Комментарии
- 3 февраля 2025
-
17:35
-
17:13
-
16:59
-
16:20
-
16:04
-
15:30
-
15:20
-
15:07
-
14:29
-
14:08
-
13:55
-
13:02
-
13:01
-
12:30
-
12:15
-
11:45
-
11:02
-
10:50
-
10:20
-
09:41
-
09:31
-
07:23
-
00:38
- 2 февраля 2025
-
23:41
-
23:01
-
22:30
-
22:00
-
21:42
-
20:15
-
19:40
-
19:00
-
18:48
-
18:00
-
17:40
-
17:23