Мокаев отреагировал на первое поражение Шары Буллета в карьере

Непобеждённый британский боец Мухаммад Мокаев прокомментировал поражение Шарабутдина Магомедова в поединке с Майклом Пейджем, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250.

«Это, может, даже и в лучшую сторону, потому что мы без поражений, может, 30-40% своего арсенала не показываем, не хотим рисковать. Может, после этого он даже лучше выступит.

Конечно, стилистически Майкл Пейдж неудобный боец, я за ним следил ещё с молодости. Уверен, многие болельщики смотрели, как он выкрутасы показывал. И просто, я думаю, тяжело было подобрать дистанцию с ним», — сказал Мокаев в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».