Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Всё было против меня». Алискеров назвал одну из причин поражения от Уиттакера

«Всё было против меня». Алискеров назвал одну из причин поражения от Уиттакера
Комментарии

Российский боец UFC Икрам Алискеров, выступающий в среднем весе (до 84 кг), высказался о своём поражении от экс-чемпиона организации австралийца Роберта Уиттакера на UFC on ABC 6 в июне.

«В этом бою всё было против меня. Но не принимать такой бой… После второго боя тебе дают топ-3, не принимать тоже очень глупо было бы.

Мое видение, если бы не было смены часовых поясов, было бы всё хорошо. Команда тоже знает, я очень тяжело переношу смену часовых поясов. Даже два часа разница, для меня это тяжело. Я капризный на сон», — сказал Алискеров в интервью на YouTube-канале Meta MMA.

Материалы по теме
Алискеров: Двалишвили победил Нурмагомедова, но в первых раундах он ничего не мог

Сколько зарабатывают звёзды ММА:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android