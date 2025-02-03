«Всё было против меня». Алискеров назвал одну из причин поражения от Уиттакера

Российский боец UFC Икрам Алискеров, выступающий в среднем весе (до 84 кг), высказался о своём поражении от экс-чемпиона организации австралийца Роберта Уиттакера на UFC on ABC 6 в июне.

«В этом бою всё было против меня. Но не принимать такой бой… После второго боя тебе дают топ-3, не принимать тоже очень глупо было бы.

Мое видение, если бы не было смены часовых поясов, было бы всё хорошо. Команда тоже знает, я очень тяжело переношу смену часовых поясов. Даже два часа разница, для меня это тяжело. Я капризный на сон», — сказал Алискеров в интервью на YouTube-канале Meta MMA.

Материалы по теме Алискеров: Двалишвили победил Нурмагомедова, но в первых раундах он ничего не мог

Сколько зарабатывают звёзды ММА: