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Кларисса Шилдс стала абсолютной чемпионкой мира в третьей весовой категории

Кларисса Шилдс стала абсолютной чемпионкой мира в третьей весовой категории
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29-летняя американская боксёрша Кларисса Шилдс стала абсолютной чемпионкой мира по боксу в тяжёлом весе. В ночь со 2 на 3 февраля мск во Флинте (США) Шилдс проводила поединок с соотечественницей Даниэлой Перкинс. Бой продлился все запланированные 10 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Клариссе — 100-89, 99-90, 97-92.

На кону в этом поединке был титул WBC в тяжёлом весе, который Шилдс завоевала в предыдущем бою, а также вакантный титул в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO.

Таким образом, Кларисса стала абсолютной чемпионкой мира уже в третьей весовой категории. Шилдс — первая в истории абсолютная чемпионка мира в тяжёлом весе. На профессиональном ринге Кларисса провела 16 боёв и не потерпела ни одного поражения.

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