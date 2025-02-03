Канело и Теренс Кроуфорд договорились о проведении поединка — The Ring

34-летний мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней, первой средней, в средней, во второй средней и в полутяжёлой весовых категориях Сауль «Канело» Альварес и бывший абсолютный чемпион в двух весовых категориях, а также действующий обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд договорились о проведении поединка друг с другом, сообщило издание The Ring.

«Как стало известно из наших источников, Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд достигли договорённости о проведении крупного боя в сентябре в Лас-Вегасе», — говорится в тексте аккаунта The Ring в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее различные источники сообщали, что поединок Кроуфорда с Альваресом может состояться в сентябре 2025 года. Ради такого боя Кроуфорд готов подняться ещё на две категории вверх.