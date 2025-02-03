В США на боксёрском турнире спортсмен одержал победу после необычной дисквалификации

В Соединённых Штатах Америки (США) в ночь на 3 февраля прошёл боксёрский турнир, в одном из поединков которого встретились два американца — Брэндон Мур и Скайлер Лейси. Победу в матче одержал Мур после дисквалификации Лейси.

Боксёры смотрят на упавшего с ринга оператора Фото: Кадр из трансляции

Сначала по ходу третьего раунда Лейса вошёл в клинч с Муром и выталкивал его в канаты, из-за чего спортсмены врезались в стоящего на апроне оператора, упавшего за пределы ринга.

Дисквалификацию Лейси получил по ходу восьмого раунда, когда вновь вошёл в клинч с Муром и стал выталкивать того за ринг, вследствие чего оба боксёра выпали с площади для боя и оказались на полу (фото в начале новости). Судья остановил бой и дисквалифицировал Скайлера, присудив победу Брэндону.