Популярный стример стал участником шоу WWE Royal Rumble и выкинул рестлера с ринга

20-летний американский стример Даррен Джейсон Уоткинс-младший, более известный под псевдонимом IShowSpeed, или просто Speed (33+ млн подписчиков на YouTube), стал участником популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) на шоу Royal Rumble в ночь на 2 февраля.

IShowSpeed неожиданно появился в главном поединке шоу, который проходил по правилам «Королевской битвы». Под восьмым номером должен был выйти Акира Тозава, но, когда когда он появился на рампе, его атаковал Кармело Хэйс. В этот момент стример находился прямо за кулисами и вёл прямую трансляцию на своём канале. К нему обратился директор по контенту WWE Пол Левек, известный как Triple H, и попросил выйти на ринг. Безусловно, это акция была запланирована заранее с целью камео известного блогера в промоушене.

IShowSpeed радуется на ринге Фото: Andrew Timms/WWE via Getty Images

Даррен Джейсон вышел на ринг и помог действующему Интерконтинентальному чемпиону Брону Брейкеру выкинуть тяжеловеса Отиса. После этого Speed стал праздновать свой успех, пожав руку Брейкеру. И сразу после сальто Брейкер провёл свой фирменный приём «Гарпун» на IShowSpeed и выбросил того за пределы ринга, где его поймал Отис и бросил через комментаторский стол.

Брейкер поднял стримера и выбрасывает с ринга Фото: Rich Freeda/WWE via Getty Images