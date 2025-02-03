Каллум Смит сделал прогноз на предстоящий реванш с Биволом

Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Каллум Смит высказался о предстоящем реванше россиянина Артура Бетербиева с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Время идёт вперёд, оно на стороне Бивола. Он моложе, свежее, голоднее. Для Бетербиева первый бой стал сложнейшим в карьере. Интересно, скажется ли на нём возраст. В любом случае я поставил бы на победу Бивола», — приводит слова Каллума Смита Pro Boxing Fans.

Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Бетербиевым и Биволом прошёл также в Эр-Рияде 12 октября 2024 года. Бой продлился 12 полных раундов, победу решением судей большинством голосов одержал Бетербиев, итоговый счёт на судейских картах составил 114-114, 115-113, 116-112 в его пользу. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.