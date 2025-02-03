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Борщёв раскрыл, какую сумму будет получать по новому контракту с UFC

Борщёв раскрыл, какую сумму будет получать по новому контракту с UFC
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Российский легковес UFC Вячеслав Борщёв рассказал, какую сумму он будет получать за бои по новому контракту с промоушеном Даны Уайта.

«Последний раз я бился и получал $ 26 тыс. + $ 26 тыс. Сейчас у меня $ 45 тыс. + $ 45 тыс. А если бы дрался по старому контракту, то за этот бой получил бы $ 29 тыс. + $ 29 тыс. Но Юрайя Фейбер договорился о новом контракте», — сказал Вячеслав Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В общей сложности на счету Борщёва в смешанных единоборствах к настоящему моменту 13 поединков, в которых он добыл восемь побед, потерпел четыре поражения, а ещё один бой с его участием завершился вничью. В последнем поединке в августе 2024 года Вячеслав одержал победу над Джеймсом Ллонтопом раздельным судейским решением.

Следующий бой он проведёт 9 февраля на турнире UFC 312, который пройдёт на арене «Кудос Банк» в Сиднее, Австралия. Сопрником Борщёва будет австралиец Том Нолан.

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