Борщёв раскрыл, какую сумму будет получать по новому контракту с UFC

Российский легковес UFC Вячеслав Борщёв рассказал, какую сумму он будет получать за бои по новому контракту с промоушеном Даны Уайта.

«Последний раз я бился и получал $ 26 тыс. + $ 26 тыс. Сейчас у меня $ 45 тыс. + $ 45 тыс. А если бы дрался по старому контракту, то за этот бой получил бы $ 29 тыс. + $ 29 тыс. Но Юрайя Фейбер договорился о новом контракте», — сказал Вячеслав Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В общей сложности на счету Борщёва в смешанных единоборствах к настоящему моменту 13 поединков, в которых он добыл восемь побед, потерпел четыре поражения, а ещё один бой с его участием завершился вничью. В последнем поединке в августе 2024 года Вячеслав одержал победу над Джеймсом Ллонтопом раздельным судейским решением.

Следующий бой он проведёт 9 февраля на турнире UFC 312, который пройдёт на арене «Кудос Банк» в Сиднее, Австралия. Сопрником Борщёва будет австралиец Том Нолан.