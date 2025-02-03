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Соннен назвал тренеров на TUF 33. Ковингтон, звёздный диетолог и боец под следствием

Соннен назвал тренеров на TUF 33. Ковингтон, звёздный диетолог и боец под следствием
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47-летний ветеран UFC Чейл Соннен перечислил свой тренерский штаб на новый сезон шоу The Ultimate Fighter 33, в который вошли популярный тренер Клейтон Хайрс, известный диетолог Майк Дольче, бывший боец Винни Магальяйнс и скандальный Колби Ковингтон. В декабре появилась информация, что Магальяйнс столкнулся с судебными разбирательствами из-за вооружённых преступлений.

«Главным тренером будет Клейтон Хайрс. Он мой наставник. Клейтон никогда не будет моим ассистентом. Он будет боссом. На моей майке будет написано: «Команда Клейтона». Она будет состоять из меня и Стива Ковбоя. Он собирается делать то, что обычно делал бы Майк Дольче, — помогать этим парням с их весом, питанием, силой и физической подготовкой.

Я бы никогда не стал участвовать в The Ultimate Fighter, не пригласив с собой величайшего грэпплера, Винни Магальяйнса – последнего, кто победил Гордона Райана, и, могу добавить, он победил Гордона Райана легко. Это чистая правда. Счёт был либо 7:0, либо 7:1. Винни так и не получил за это достойного признаний. И также я возьму Колби Ковингтона – Колби собирается вступить в бой», — приводит слова Соннена издание MMAJunkie.

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