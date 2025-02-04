Борщёв рассказал, что хотел бы провести сбор с командой Хабиба

Российский легковес UFC Вячеслав Борщёв признался, что хотел бы потренироваться вместе с бывшим чемпионом лиги в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я бы хотел в Дагестане провести, если бы они разрешили с ними потренироваться. Мне бы хотелось именно там. Если с ними тренироваться, то на месяцок. Я же говорю, это мой последний забег, я бы на всю жизнь это урок вынес, и потом мне как тренеру тоже было бы это полезно, и вообще по жизни. Просто я не уверен, что им это надо. Скажут, зачем нужен залётный казачок нам», — сказал Вячеслав Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В общей сложности на счету Борщёва в смешанных единоборствах к настоящему моменту 13 поединков, в которых он добыл восемь побед, потерпел четыре поражения, а ещё один бой с его участием завершился вничью. В последнем поединке в августе 2024 года Вячеслав одержал победу над Джеймсом Ллонтопом раздельным судейским решением.