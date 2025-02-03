Экс-боец UFC рассказал, как Ковингтон тренирует людей на всех уровнях единоборств

47-летний ветеран UFC Чейл Соннен рассказал, как бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон занимается тренировками с бойцами на разных уровнях смешанных единоборств.

«Колби — замечательный наставник для людей. Это то, чего люди о нём не знают. Он занимается тренировками с людьми, не причастными к UFC. Он жертвует своё время, силы и, самое главное, средства. Колби ездит в различные тренировочные лагеря, посещает залы для борьбы в колледжах, различные тренировки, где бы это ни было.

Он был наставником и тренировал многих людей. Но Колби не хочет, чтобы люди знали, что он хороший парень, поэтому я не собираюсь портить его трюк. Однако он проделывает фантастическую работу», — приводит слова Соннена издание MMAJunkie.