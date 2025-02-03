Конор Макгрегор плюнул в лицо фанату Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор резко отреагировал на упоминание бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова одним из фанатов.

Болельщик при виде Макгрегора крикнул: «Вперёд, Хабиб». В ответ Макгрегор подошёл к фанату и плюнул ему в лицо.

«Я плюнул тебе в лицо, что ты делаешь? Ничего», — сказал Макгрегор растерявшемуся фанату.

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора на UFC 229 6 октября 2018 года. Россиянин одержал победу удушающим приёмом.

В конце июня 2024 года ирландец должен был сразиться с американцем Майклом Чендлером на турнире UFС 303, однако бой отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил Макгрегор. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу.