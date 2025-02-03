Бразильский боец UFC заявил, что может стать следующим соперником Имавова

32-летний бразильский боец смешанных боевых искусств, представитель средней весовой категории, выступающий на профессиональном уровне с 2014 года, Кайо Борральо заявил, что не отказался бы от поединка с топовым французским спортсменом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым.

«Я думаю, что бой с Имавовым может быть отличным вариантом для нас обоих, но и поединок с [Робертом] Уиттакером… Он тоже может стать отличным соперником для меня. Так что, с кем бы UFC ни решили меня отправить в октагон, я готов к любому», — приводит слова Борральо издание MMAJunkie.

Имавов 1 февраля одержал победу в поединке с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигерийцем Исраэлем Адесаньей.