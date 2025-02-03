Американец Доусон: и Джонс, и Махачев жульничают с допингом, но Ислам делает это лучше

Американский боец UFC Грант Доусон выбрал лучшего бойца вне зависимости от весовых категорий.

«Джон потерпел одно поражение из-за дисквалификации, Ислам проиграл единственный раз, но нокаутом. Это разные вещи. Если бы Джонс не был таким засранцем, со мной согласились бы многие. И он бы не был дисквалифицирован, если уж на то пошло.

Единственный аргумент в пользу Махачева — Джонс провалил допинг-тест. Ислам — нет. Но это потому что Ислам в России, а Джонс — в США. Я думаю, они оба жульничают, просто Ислам делает это лучше. Так что именно Джонс — величайший», — приводит слова Доусона Inside Fighting.

Махачев лидирует в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий, Джонс занимает второе место.