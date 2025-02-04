Боец UFC рассказал об ошибке Исраэля Адесаньи в поединке с Нассурдином Имавовым

32-летний бразильский боец смешанных боевых искусств, представитель средней весовой категории Кайо Борральо прокомментировал результат поединка между топовым французским спортсменом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) нигерийцем Исраэлем Адесаньей. Напомним, Имавов нокаутировал Адесанью во втором раунде.

«Я думал, что Исраэль будет разбирать его на части в течение трёх или четырёх раундов, и в итоге, возможно, проиграет один раунд или что-то в этом роде. Я думал, что это будет больше похоже на постоянный и активный размен ударами, потому что, на мой взгляд, Адесанья всегда был хорош в том, чтобы нокаутировать кого-то, но не настолько хорош, когда его бьют.

Возможно, Исраэль немного не рассчитал то, что нужно проработать в лагере перед боем. Конечно, он сейчас не в самом расцвете сил, но трудно сказать, потому что этот парень слишком долго был лучшим бойцом. Поэтому тяжело видеть, что такой отличный боец проигрывает таким образом.

Адесанья сделал неправильный выбор, когда сменил стойку слишком близко к Имавову, потому что, когда ты меняешь стойку, тебе нужно быть немного подальше от соперника, чтобы ты мог приспособиться, а тот, в свою очередь, тоже должен адаптироваться. Но я думаю, что он сменил позицию слишком близко к Имавову, так что тому не пришлось приспосабливаться, а потом Нассурдин поймал его», — приводит слова Боралльо издание MMAJunkie.