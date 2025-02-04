Борщёв: не уверен, что Умар сделал что-то неправильно в бою с Двалишвили

Российский легковес UFC Вячеслав Борщёв высказался по поводу поединка российского бойца Умара Нурмагомедова, проигравшего единогласным решением действующему чемпиону промоушена в легчайшем весе (до 61 кг) Мерабу Двалишвили.

«Ну, я, во-первых, уже кикбоксёр так себе. Я давно такой, полумма-шник. Во-вторых, вот если мы говорим об Умаре. Ну, он на таком диком уровне дерётся. Какое бы у меня не было отношение к Мерабу, это суперлютый тип, как американцы говорят «true dog». Таких уже мало осталось. У него выносливость безумная. Не уверен, что Умар сделал что-то неправильно, просто так бывает, очень тяжёлый соперник. Может быть есть какие-то ошибки, но это точно не мне судить, в команде надо разбираться», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.