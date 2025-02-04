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Борщёв: пока не вижу, что Махачеву могут предложить соперники

Борщёв: пока не вижу, что Махачеву могут предложить соперники
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Российский легковес UFC Вячеслав Борщёв высказался о том, кто может победить действующего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.

«Я и так думал, что Ислам победит. Я впервые обратил внимание, когда мы обсуждали его с Юрайей. У него был бой с Хукером тогда. Он не был чемпионом, но тогда я уже думал, что здесь что-то не то (смеётся). А когда он задушил Оливейру, то я уже понял, что он пока на каком-то недосягаемом уровне. Понятно, что рано или поздно со всеми может какая-то беда случиться, но пока я не вижу, что ему могут предложить», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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