«Есть надежда». Боец UFC Борщёв высказался о победе Трампа на выборах президента США

Российский легковес UFC Вячеслав Борщёв высказался о победе Трампа на выборах президента США.

«Как у жителя Америки у меня была на это надежда. Всегда держите в уме, что я боец, я в 33 года дерусь в трусах в клетке, не надо мои слова воспринимать как слова какого-то философа или умного политика. Я говорю так, как мне кажется. У меня было впечатление, что демократическая партия в последнее время делала всё, чтобы развалить США. Поэтому, может, Путин и не лукавил, когда говорил, что хотел победы Байдена или Камалы. Они чудики. Я изнутри наблюдал, и просто жесть, Калифорнию вообще в помойку превращали. Это как раз происходило, когда я купил дом в ипотеку, то есть завязал жизнь здесь.

И на каждом шагу происходит эта глупость, просто бред сумасшедшего. У меня появилась небольшая надежда на Трампа, и он даже ещё тогда не вступил в должность, а моментально стало меняться всё. Стали угонять тех, кто ворует, потому что у нас правда так делали, воровали на каждом шагу, выносили полностью магазины и никто не мог защитить. И пока Трамп даже не вступил в должность, всё стало меняться. Если он действительно будет исполнять то, о чём говорит, меня всё устраивает, но я не люблю радикализм — когда из одной стороны в другую. Но на Трампа есть надежда», — сказал Вячеслав Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.