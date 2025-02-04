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UFC исключил из ростера Розенстрайка после поражения в бою с Павловичем

UFC исключил из ростера Розенстрайка после поражения в бою с Павловичем
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Представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк исключён из ростера UFC после поражения в бою с бывшим претендентом на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянином Сергеем Павловичем.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович (W) — Жаирзиньо Розенстрайк
01 февраля 2025, суббота. 21:10 МСК
Сергей Павлович
Окончено
UD
Жаирзиньо Розенстрайк

Бой между Сергеем и Жаирзиньо продлился все запланированные три раунда на турнире UFC Fight Night 250… Противостояние завершилось победой российского атлета единогласным решением судей.

Всего Розенстрайк провёл 21 бой в смешанных единоборствах, в которых одержал 15 побед и потерпел шесть поражений. За последние три боя в UFC он одержал две победы и потерпел одно поражение.

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