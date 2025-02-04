UFC исключил из ростера Розенстрайка после поражения в бою с Павловичем
Поделиться
Представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк исключён из ростера UFC после поражения в бою с бывшим претендентом на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянином Сергеем Павловичем.
UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович (W) — Жаирзиньо Розенстрайк
01 февраля 2025, суббота. 21:10 МСК
Сергей Павлович
Окончено
UD
Жаирзиньо Розенстрайк
Бой между Сергеем и Жаирзиньо продлился все запланированные три раунда на турнире UFC Fight Night 250… Противостояние завершилось победой российского атлета единогласным решением судей.
Всего Розенстрайк провёл 21 бой в смешанных единоборствах, в которых одержал 15 побед и потерпел шесть поражений. За последние три боя в UFC он одержал две победы и потерпел одно поражение.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 февраля 2025
-
04:13
-
00:01
- 3 февраля 2025
-
23:42
-
22:59
-
21:58
-
21:43
-
21:00
-
20:52
-
19:46
-
19:40
-
18:54
-
17:35
-
17:13
-
16:59
-
16:20
-
16:04
-
15:30
-
15:20
-
15:07
-
14:29
-
14:08
-
13:55
-
13:02
-
13:01
-
12:30
-
12:15
-
11:45
-
11:02
-
10:50
-
10:20
-
09:41
-
09:31
-
07:23
-
00:38
- 2 февраля 2025
-
23:41