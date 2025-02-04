Александр Усик высказался о своей возможной карьере в качестве футболиста

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжёлом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) рассказал, что не хочет становиться футболистом.

– Вы заявляли, что хотите стать футболистом, подписали контракт с ФК «Полесье». Какая здесь часть шоу?

– Я не хочу становиться футболистом. В этой истории всё правда, но и 99% шоу. Впрочем, когда буду играть за «Полесье», подготовлюсь и забью красивый гол, который станет голом года в Украине.

Возможно, это будет гол в ворота киевского «Динамо», за которое я болею с детства. «Полесье» позволило мне исполнить детскую мечту, заключив со мной контракт», — приводит слова Усика Forbes.

Напомним, в последнем бою Усик в реванше одолел Тайсона Фьюри.

Александр Усик тейпируется перед реваншем с Фьюри