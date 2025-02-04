«Спасите Ирландию, голосуйте за Макгрегора». Конор опубликовал эмоциональный пост

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор опубликовал эмоциональный пост в соцсетях на фоне грядущих президентских выборов в стране в 2025 году.

«В этом году, в 2025, я закончу строительство более 300 домов для социального жилья в Ирландии. Всё на свои деньги. Распространялась ложь (ничего нового), что эти дома предназначены для аренды с правом выкупа. Ложь разошлась быстро, люди поверили и попытались атаковать меня, как будто это факт, хотя это полная ложь. Люди должны проснуться и осознать систематическую атаку, которая продолжается против меня много лет. Все дома, которые я построил, — это социальное жильё, направленное на помощь в решении жилищного кризиса в Ирландии, что мне очень важно.

Я многократно бывал на местах, день и ночь, помогая и поддерживая многие из этих инициатив, которые затрагивают самых уязвимых людей. Прибыль от решения строить социальное жильё практически равна нулю, и мне настоятельно советовали не начинать эти проекты. Кроме того, без прибыли это невероятно рискованно — завершить проекты в лучшем виде. Но чувство, что я помогу семье, которая сейчас без дома или в хостелах… Получить свой дом — бесценно! Я занимаюсь этим уже много лет! Я строил дома и успевал сдать их к Рождеству, чтобы семьи с детьми, которые были без жилья, получили свой дом именно к Рождеству. Это магия!

Они могут говорить что угодно, искажать мои слова, лгать обо мне, но это не сработает. Я — настоящий. Настоящая кровь ирландца! Я отдам свою последнюю каплю жизни за свою страну. Мой Бог, моя семья, моя страна! Голосуйте за Макгрегора, и я вам говорю, жилищный кризис в Ирландии, кризис бездомных, кризис нелегальной иммиграции, коррупция и отсутствие ответственности в Ойрехтасе — всё будет исправлено! Я обещаю огромный успех! Моя репутация в этих вопросах невероятно сильна. Я поддерживал каждую из этих проблем и многократно подчёркивал шокирующее количество некомпетентности со стороны тех, кто у власти. Это необходимо. Мне нужна ваша поддержка, чтобы спасти нашу страну. Спасите Ирландию, Голосуйте за Макгрегора!», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Президентские выборы в Ирландии пройдут в ноябре 2025 года. Ранее сообщалось о желании Конора баллотироваться на пост президента страны.

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