Дю Плесси заявил, что не хочет организации боя Джонс — Аспиналл

Чемпион UFC в среднем весе (до 120 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси заявил, что не желает организации боя между тяжеловесами Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом.

«Я встречался с Томом Аспиналлом, невероятный парень. Очень скромный и приятный. И это бой, который я не хотел бы видеть, несмотря на то что мир хочет этого. Мне нравится Аспиналл. Я считаю, что он феноменален.

Что же касается Джона Джонса, то он на голову сильнее всех, особенно в тяжёлом весе. Я не хочу, чтобы кто-то из них проиграл. Я хочу, чтобы Джон Джонс ушёл непобеждённым», — сказал дю Плесси в интервью Марку Бурису.

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