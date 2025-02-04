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Бенавидес оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело

Бенавидес оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело
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Двукратный чемпион мира американец Дэвид Бенавидес высказался об ожидаемом поединке между соотечественником Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, который может состояться в сентябре.

«Кроуфорд хорош, он давно хотел этого боя. Уверен, он давно работает над своим весом. Если у вас такой же IQ, как у Кроуфорда, если вы провели соответствующую работу, то у вас появится шанс на удар. Вы определённо можете заставить соперника почувствовать себя некомфортно и потрясти его. Кроуфорд очень хорош. И я не удивлюсь его победе», — сказал Бенавидес в подкасте Ариэля Хельвани.

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