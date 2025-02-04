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«Не хочу гадать 20 лет». Рой Джонс призвал устроить бой Фьюри — Джошуа

«Не хочу гадать 20 лет». Рой Джонс призвал устроить бой Фьюри — Джошуа
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Рой Джонс-младший высказался о потенциальном бое в супертяжёлом весе между британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Для Фьюри нет смысла возвращаться, если только это не будет бой с Энтони Джошуа. Великобритания всё ещё хочет увидеть этот поединок, потому что мы не знаем, кто лучший. Мы делимся догадками, но не знаем. Я хочу, чтобы Фьюри и Джошуа всё прояснили. Люди не хотят спорить следующие 20 лет, кто из них лучше. Но им не нужно драться, поэтому деньги должны быть соответствующими», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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