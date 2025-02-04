«Ненавидел каждую минуту». Бетербиев показал подготовку к Биволу, процитировав Али

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев продолжает подготовку к реваншу с соотечественником Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я ненавидел каждую минуту тренировок, но я сказал: «Не сдавайся. Пройди через страдание сейчас и проживи остаток жизни как чемпион» – Мохаммед Али», — написал Бетербиев в социальных сетях.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.