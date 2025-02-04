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Промоутер Усика: Фьюри завершает карьеру уже в седьмой раз

Промоутер Усика: Фьюри завершает карьеру уже в седьмой раз
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Александр Красюк, промоутер объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика, прокомментировал решение британца Тайсона Фьюри завершить профессиональную карьеру.

«Только время покажет, действительно ли Тайсон Фьюри завершил карьеру. Он уже делал это. Думаю, это произошло уже в седьмой раз. Поэтому мы не можем быть уверены наверняка. Однако он выглядел серьёзным. И у него есть причины на это, он проиграл Усику дважды подряд», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее член Зала славы бокса американец Рой Джонс призвал устроить бой Фьюри — Джошуа.

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