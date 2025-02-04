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Александр Усик признан «Бойцом года» по версии Ассоциации боксёрских журналистов Америки

Александр Усик признан «Бойцом года» по версии Ассоциации боксёрских журналистов Америки
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Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (23-0, 14 KO) признан лучшим бойцом 2024 года по версии Ассоциации боксёрских журналистов Америки (WBAA).

Александру Усику 38 лет. Украинец, золотой медалист Олимпиады – 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В сентябре 2016-го Усик стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в июле 2018-го – абсолютным чемпионом, после чего перешёл в супертяжёлый дивизион.

В мае 2024 года Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, одолев британца Тайсона Фьюри. Реванш состоялся в декабре, и украинец снова победил по очкам.

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