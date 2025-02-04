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Шара Буллет выпал из топ-15 среднего веса UFC, Копылов появился в рейтинге

Шара Буллет выпал из топ-15 среднего веса UFC, Копылов появился в рейтинге
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Обновились рейтинги американского промоушена UFC после турнира UFC Fight Night 250, состоявшегося в ночь с 1 на 2 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Российский боец Шарабутдин Магомедов (19-1), выступающий в средней весовой категории (до 84 кг), выпал из топ-15 после поражения от британца Майкла Пейджа, ставшего для него первым в карьере.

Россиянин Роман Копылов (14-3), также выступающий в среднем дивизионе, появился в рейтинге и занял 14-е место.

Ранее Майкл Пейдж вызвал на бой экс-чемпиона UFC после победы над Шарой Буллетом.

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