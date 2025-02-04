Бенавидес выбрал предпочтительного соперника между Биволом и Бетербиевым

Двукратный чемпион мира американец Дэвид Бенавидес выбрал предпочтительного соперника между лидерами полутяжёлого веса (до 79,4 кг) россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Я бы выбрал Дмитрия, он побеждал Канело. Победой над ним я бы доказал, что сильнее Канело. Хорошо знаю Дмитрия, спарринговал с ним. У нас были классные спарринги. Так что я предпочёл бы встретиться с ним», — сказал Бенавидес в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, 22 февраля Бетербиев и Бивол проведут реванш в Саудовской Аравии. Первый поединок боксёров состоялся в октябре, и тогда Бетербиев победил большинством судейских голосов.