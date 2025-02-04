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«Ужасно. У меня нет слов». Штырков осудил Дудакову за пощёчину тренеру

«Ужасно. У меня нет слов». Штырков осудил Дудакову за пощёчину тренеру
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Именитый российский боец смешанного стиля Иван Штырков прокомментировал скандальный инцидент с соотечественницей Викторией Дудаковой, ударившей своего тренера Гасанали Гасаналиева после поражения в UFC.

«Если жена при миллионах людей может себе такое позволить в адрес мужа… Тогда и муж может позволить себе то же самое в ответ. Наверное, так. Тем более они в клетке. Надели перчатки и можно выяснять отношения, деритесь. Это твой родной человек! Девушка унизила мужчину на глазах миллионов. Это ужасно. У меня нет слов. Они есть, но их надо вырезать», — приводит слова Штыркова издание MMA.Metaratings.ru.

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