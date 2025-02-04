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Дана Уайт отказался называть самого опасного бойца UFC

Дана Уайт отказался называть самого опасного бойца UFC
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Генеральный директор UFC Дана Уайт отказался отвечать на вопрос, кто является самым опасным бойцом в организации, однако перечислил спортсменов, которые, по его мнению, могут таковыми считаться.

«Самый опасный боец UFC? Джон Джонс по-прежнему один из лучших бойцов всех времён. Но есть другие парни. Ислам Махачев – лучший вне весовой категории на данный момент. Этот список можно долго продолжать… Илия Топурия – один из лучших в истории. Макс Холлоуэй… Есть много крутых парней», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее Уайт высказался о подготовке следующего поединка Ислама Махачева.

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