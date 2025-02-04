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Наоя Иноуэ выступит 15 июня в США, есть соперник — The Ring

Наоя Иноуэ выступит 15 июня в США, есть соперник — The Ring
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Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ (29-0, 26 KO) проведёт следующий поединок летом, сообщает The Ring.

По информации ресурса, 15 июня Иноуэ возглавит боксёрский вечер в Лас-Вегасе (США), соперником станет первый номер рейтинга WBC мексиканец Дэвид Пикассо (31-0-1, 17 KO).

Наое Иноуэ 31 год. Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), а также абсолютным чемпионом в легчайшем (до 55,3 кг) и втором легчайшем дивизионах.

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