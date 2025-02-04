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Рой Джонс объяснил, что повлияет на исход боя Канело — Кроуфорд

Рой Джонс объяснил, что повлияет на исход боя Канело — Кроуфорд
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Рой Джонс-младший прокомментировал слух об организации поединка между соотечественником Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Вес не будет иметь значения. Значение будет иметь то, как Канело проведёт бой. Если он выйдет и сделает то, что должен, то победит. Если же этого не произойдёт, победит Кроуфорд. Если Кроуфорду дадут контроль над центром ринга, он выиграет», — сказал Джонс в интервью The Ring.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

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