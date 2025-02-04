Нассурдин Имавов обошёл Чимаева в обновлённом рейтинге UFC

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Обновились рейтинги американского промоушена UFC после турнира UFC Fight Night 250, состоявшегося в ночь с 1 на 2 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов поднялся на вторую строчку рейтинга среднего веса (до 84 кг) после досрочной победы над бывшим чемпионом дивизиона нигерийцем Исраэлем Адесаньей.

Рейтинг UFC в среднем весе (до топ-10):

Чемпион – Дрикус дю Плесси (ЮАР);

1. Шон Стрикленд (США).

2. Нассурдин Имавов (Франция).

3. Хамзат Чимаев (ОАЭ).

4. Исраэль Адесанья (Новая Зеландия).

5. Роберт Уиттакер (Австралия).

6. Кайо Борральо (Бразилия).

7. Джаред Каннонье (США).

8. Марвин Веттори (Италия).

9. Брендан Аллен (Великобритания).

10. Роман Долидзе (Грузия).