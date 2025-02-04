Дю Плесси: как гладиатор я задумываюсь, могу ли убить человека на глазах его семьи

Чемпион UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о настрое, с которым подходит к боям.

«Я не остановлюсь, если рефери не примет решения остановиться. Я могу сидеть на вас 10 минут, бить вас по лицу и не останавливаться.

Вопрос, который я как современный гладиатор должен задать себе: готов ли я умереть? Конечно. Это легко. Готов ли я убить человека на глазах семьи? Да, так и есть, и именно поэтому я являюсь чемпионом мира. Каждый раз я отвечаю «да», — сказал дю Плесси в интервью YouTube-каналу Mark Bouris.

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