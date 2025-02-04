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Шлеменко объяснил поражение Шары Буллета в бою с Пейджем

Шлеменко объяснил поражение Шары Буллета в бою с Пейджем
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Звездный российский боец Александр Шлеменко прокомментировал поражение Шарабутдина Магомедова в поединке с Майклом Пейджем на турнире UFC Fight Night 250.

«Шара не тот боец, который может поджать, не тот, который будет бежать за соперником. Ему выгоднее работать вторым номером, от соперника. Он всегда работал от соперников, которые на него шли, а здесь соперник влетал и вылетал.

По урону Шара там и царапины не получил, это понятно. Я сразу говорил, что там не будет урона, не будет нокаута, не будет жести. Будет прагматичная тема, просто перетыкивание на руках», — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

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