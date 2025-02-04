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Экс-чемпион UFC заявил, что Пейдж был бы успешен в среднем весе

Экс-чемпион UFC заявил, что Пейдж был бы успешен в среднем весе
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Бывший чемпион UFC британец Майкл Биспинг считает, что Майкл «Веном» Пейдж мог бы составить конкуренцию топовым бойцам в среднем весе (до 84 кг).

«Я хотел бы, чтобы Пейдж остался в 84 кг, но он сказал после шоу, что вернётся в 77 кг. Он хочет пояс. Он считает, что там есть для него работа, и сомневаюсь в этом, поскольку в этом дивизионе много борцов. Белал Мухаммад, Шавкат Рахмонов и Камару Усман определённо будут бороть Пейджа, если встретятся с ним», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

Ранее Майкл Пейдж вызвал на бой экс-чемпиона UFC Леона Эдвардса.

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