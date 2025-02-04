«Остались вопросы». Валуев поделился ожиданиями от реванша Бетербиев – Бивол

Бывший чемпион мира россиянин Николай Валуев высказался о предстоящем реванше между соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля.

«Лично у меня остались вопросы после первого поединка. К судейству у меня не было вопросов, я, скорее, не могу сказать определенно, что кто-то из них подавляюще лучше. Это все равно какие-то равные вещи, буквально на полутонах в последние два раунда, я уже не раз об этом говорил. Поэтому мне очень интересен поединок, я очень надеюсь, что он поставит ту точку, о которой я говорю, и мы перейдем дальше", — цитирует Валуева «Советский спорт».

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.