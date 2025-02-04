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Промоутер Усика: Александр не готов завершать карьеру

Промоутер Усика: Александр не готов завершать карьеру
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Александр Красюк, промоутер объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика, не считает, что его подопечный завершит профессиональную карьеру.

«У него всё хорошо. Он занимается обычными делами как отец и муж. Ничего особенного. Усик не спешит возвращаться на ринг. Он добился всего в боксе. Ему не за чем гнаться. Так что это только его решение — продолжать или нет. Но он не готов завершить карьеру. Это маленький секрет, который я вам открою», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Александру Усику 38 лет. Украинец — золотой медалист Олимпиады — 2012 — дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В сентябре 2016-го Усик стал чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), в июле 2018-го — абсолютным чемпионом, после чего перешёл в супертяжёлый дивизион.

В мае 2024 года Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, одолев британца Тайсона Фьюри. Реванш состоялся в декабре, и украинец снова победил по очкам.

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