Дю Плесси огласил свой топ величайших бойцов в истории ММА, не включив в него ЖСП и Хабиба

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси огласил собственный топ-5 величайших бойцов в истории смешанных единоборств в интервью порталу Give me Sport, не включив в него членов Зала славы UFC канадца Жоржа Сен-Пьера и россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Топ-5 величайших бойцов в истории ММА по версии Дрикуса дю Плесси:

1. Джон Джонс;

2. Конор Макгрегор;

3. Мирко Кро Коп;

4. Андерсон Силва;

5. Гилберт Бёрнс.

Напомним, следующий поединок южноафриканский боец проведёт на турнире UFC 312, который состоится 9 февраля в Сиднее (Австралия). Его соперником станет бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд. Для Дрикуса дю Плесси это будет вторая защита титула.