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Дю Плесси огласил свой топ величайших бойцов в истории ММА, не включив в него ЖСП и Хабиба

Дю Плесси огласил свой топ величайших бойцов в истории ММА, не включив в него ЖСП и Хабиба
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси огласил собственный топ-5 величайших бойцов в истории смешанных единоборств в интервью порталу Give me Sport, не включив в него членов Зала славы UFC канадца Жоржа Сен-Пьера и россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Топ-5 величайших бойцов в истории ММА по версии Дрикуса дю Плесси:

1. Джон Джонс;
2. Конор Макгрегор;
3. Мирко Кро Коп;
4. Андерсон Силва;
5. Гилберт Бёрнс.

Напомним, следующий поединок южноафриканский боец проведёт на турнире UFC 312, который состоится 9 февраля в Сиднее (Австралия). Его соперником станет бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд. Для Дрикуса дю Плесси это будет вторая защита титула.

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