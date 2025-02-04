Дрикус дю Плесси: смогу ли я перевести и удержать на земле Хамзата Чимаева? Абсолютно

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси поделился мыслями насчёт потенциального боя с топовым чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым.

— Что ты можешь сделать с Хамзатом, чего не смог сделать остальной дивизион?

— Побью его. Я могу побить его. Знаю наверняка, что Хамзат будет проходить в ноги, это факт. Сможет ли он меня перевести? Абсолютно. Я буду надеяться на это. Но потом ему придётся иметь со мной дело в партере, попытаться удержать меня. Смогу ли я перевести Хамзата? Абсолютно. Смогу ли я удержать его в партере? Абсолютно. Он с этим уже знаком. Его переводил Гилберт Бёрнс и Камару Усман. Мы видели, что он доминирует в первом раунде как никто другой. И мы видели, как он выдыхался в третьем раунде как никто другой. Это пятираундовый бой. Покажи мне свой первый раунд, я встречу его в центре, и мы будем бороться. А затем мы выйдем на второй раунд и посмотрим, каковы будут ощущения. Может быть, мы снова будем бороться. Но за минуту до конца второго раунда мы начнём драться так, как я скажу. Мы будем бороться и биться на моих условиях.

Все соперники Чимаева шли назад и остерегались его борьбы. Я не боюсь этого, не избегаю её и не буду пытаться устоять на ногах. Это ошибка, которую все совершают. Это ММА. Как только ты начинаешь думать типа: «Хочу подраться с этим парнем в стойке, но не в партере» — таким образом ты ограничиваешь себя и проигрываешь бой психологически, оказываясь в один момент в борьбе, — сказал дю Плесси в интервью на YouTube-канале Shak MMA.