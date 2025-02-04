Дана Уайт: никогда не уйду на пенсию. Буду руководить UFC пока не упаду замертво

Президент UFC Дана Уайт заявил, что не собирается оставлять промоушен и уходить на пенсию

«Когда вы зарабатываете много денег, всё вокруг меняется. В какой бы сфере жизни вы ни работали, как только достигаете определённого уровня успеха, вы должны быть особенным человеком, чтобы продолжать совершенствоваться каждый день.

Когда мы продали компанию в 2016 году, 99% людей думали, что я уйду на пенсию. Но я не такой человек. Всё ещё создаю новые бренды и занимаюсь делами, которые мне не обязательно делать, но мне это нравится.

Никогда не уйду на пенсию. Никогда. Буду продолжать заниматься этим бизнесом, пока не упаду замертво», — приводит слова Уайта портал MMA Mania.