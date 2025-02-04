Артур Бетербиев показал подготовку к реваншу с Дмитрием Биволом

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе, непобеждённый россиянин Артур Бетербиев продемонстрировал, как тренируется и готовится к реваншу с соотечественником Дмитрием Биволом. Их бой станет главным событием вечера бокса 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Бетербиевым и Биволом прошёл также в Эр-Рияде 12 октября 2024 года. Бой продлился 12 полных раундов, победу решением судей большинством голосов одержал Бетербиев, итоговый счёт на судейских картах составил 114-114, 115-113, 116-112 в его пользу. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.