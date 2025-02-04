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Дрикус дю Плесси: Алекс Перейра — один из величайших атлетов в истории единоборств

Дрикус дю Плесси: Алекс Перейра — один из величайших атлетов в истории единоборств
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Действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси поделился мнением о чемпионе UFC в полутяжёлом дивизионе бразильцем Алексе Перейре.

«Алекс Перейра — один из величайших спортсменов в истории единоборств. Он феноменальный боец. За короткий промежуток времени ему удалось перейти из одного вида спорта, а именно кикбоксинга, который не является идеальной базой для карьеры ММА, в другой и буквально размазать каждого на своём пути. Алексу удалось завоевать множество титулов, за короткий срок стать чемпионом UFC в двух дивизионах. Этот парень всегда готов драться.

Я с огромным уважением отношусь к нему, как к бойцу и как к человеку. Мы конкурируем, но я восхищаюсь его достижениями в спорте. Он действительно один из лучших, кто когда-либо занимался единоборствами — не только в ММА или UFC, но и в других видах спорта. Я считаю, что он, вероятно, самый успешный спортсмен, занимавшийся боевыми искусствами в истории», — приводит слова дю Плесси портал Bloody Elbow.

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