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Ислам Махачев передал один из своих чемпионских поясов UFC в музей спорта Дагестана

Ислам Махачев передал один из своих чемпионских поясов UFC в музей спорта Дагестана
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев передал один из своих поясов в музей спорта республики Дагестан.

«В музей Ислам пришёл не с пустыми руками, а с обещанным чемпионским поясом UFC. Но этим поистине царским подарком, который обречён стать топовым экспонатом, он не ограничился. Когда боец увидел отведённый ему просторный персональный стенд, то выразил готовность заполнить пустующие полки, добавив к дорогому трофею предметы экипировки. Вскоре после его звонка в музей доставили перчатки, в которых он защищал титул, именные футболки и куртку UFC», — сказано в пресс-релизе музея.

Фото: Пресс-служба музея спорта Дагестана

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