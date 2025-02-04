Иржи Прохазка назвал трёх бойцов UFC, с которыми хотел бы подраться в следующем поединке

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) чех Иржи Прохазка назвал трёх бойцов UFC, с которыми хотел бы подраться в следующем поединке.

«Я вижу троих парней из топ-5, бои с которыми могут стать для меня настоящим испытанием. Не жду возможности сразиться с кем-то другим. Это Алекс Перейра, Магомед Анкалаев и Ян Блахович. Он, кстати говоря, тоже продемонстрировал действительно хорошее выступление в поединке с Перейрой», — приводит слова Прохазки портал Sherdog.

Напомним, в последнем бою, который состоялся на UFC 311, Иржи победил нокаутом в третьем раунде американца Джамала Хилла.