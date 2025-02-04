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Чейл Соннен: поражение Хабибу вызвало у Конора посттравматическое стрессовое расстройство

Чейл Соннен: поражение Хабибу вызвало у Конора посттравматическое стрессовое расстройство
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Член Зала славы UFC американец Чейл Соннен предположил, что поражение Хабибу Нурмагомедову стало причиной посттравматического стрессового расстройства у Конора Макгрегора.

«Возможно, именно поражение Хабибу вызвало у Макгрегора посттравматическое стрессовое расстройство и разрушило его жизнь. Зависть и ревность могут быть вполне реальными чувствами. Макгрегор старался напасть на Хабиба различными способами. Конор неоднократно нелицеприятно высказывался в адрес Хабиба, и трудно сказать, стали ли его слова после этого более резкими или менее, чем раньше. Агрессивное поведение Макгрегора по отношению к Нурмагомедову вообще привело к тому, что после инцидента с автобусом его заковали в наручники, и он предстал перед судом», — приводит слова Соннена портал MMA Mania.

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