Дрикус дю Плесси: в реванше со Стриклендом вы не услышите финального гонга

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о предстоящем реванше с американцем Шоном Стриклендом.

«За всю свою карьеру в ММА я лишь дважды проходил полную дистанцию, и оба поединка были невероятными. Я не против полноценных боёв, никогда в жизни не показывал скучных поединков. И в этот раз уверен, что смогу выстоять до конца. Не представляю, как наш реванш с Шоном в принципе сложится. Фанаты могли бы увидеть чемпионские раунды, но никто не услышит финального гонга. Я готов драться со Стриклендом в стойке, в партере и сделать всё необходимое для победы», — приводит слова дю Плесси портал Bloody Elbow.